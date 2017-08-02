غولام يتفق مع نابولي على تمديد عقده مقابل إلغاء الشرط الجزائي

توصل المدافع الجزائري الدولي فوزي غولام، أخيرا، إلى اتفاق مع ناديه نابولي من أجل تمديد عقده.

حيث كشفت أحدث التقارير أن وكيل أعمال لاعب الخضر وشقيقه في نفس الوقت، التقى مؤخرا بالمدير الرياضي لنابولي كريستيانو جونتيلي للتفاوض على مستقبل غولام مع نابولي، والذي دام لفترة طويلة، حيث باءت كل المحاولات السابقة لإقناعه بالمواصلة بالفشل، بسبب اختلاف في بعض بنود العقد وكذلك الخلاف حول الشق المادي، غير أن الاجتماع الأخير كان مثمرا.

حيث أكد موقع «الماتينو» أن الطرفين اتفقا على أن يواصل غولام مشواره مع نابولي إلى غاية 2020، مقابل أجرة سنوية قدرها 1.8 مليون أورو، على أن ترتفع هذه الأجرة تدريجيا إلى غاية بلوغها سقف 2.2 مليون أورو سنويا باحتساب العلاوات والمكافآت، والجديد في عقد غولام هو أنه اتفق مع نابولي على إلغاء الشرط الجزائي الذي كان موجود في وقت سابق، حيث أن الإدارة حددت قيمة 30 مليون أورو بالنسبة للأندية من خارج إيطاليا التي تريد ضمه قبل انتهاء عقده.

ووفقا لذات المصادر فإن الطرفين اتفقا على ترسيم عملية توقيع العقد الجديد في الأيام القليلة المقبلة وتحديدا قبل ملحق دوري أبطال أوروبا.