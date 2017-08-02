سيديبي: لم أكن أرغب في اللعب سوى لاتحاد العاصمة وسعيد بإتمام الصفقة

كشف متوسط الميدان صومايلا سيديبي، المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، أنه لم يكن يرغب سوى في اللعب لاتحاد العاصمة بعد مغادرته فريقه السابق مولودية بجاية، يأتي ذلك بعد دخول مولودية الجزائر السباق وإصرارها على ضمه وتهديدها له بموسم أبيض في حال عدم انضمامه للعميد.

حيث أكد اللاعب المالي في أول تصريح له عقب توقيعه للعقد الرسمي الذي سيربطه بسوسطارة لثلاثة مواسم، أنه سعيد بتقمص ألوان الاتحاد والعودة للتدريبات مع الفريق، وأوضح في هذا الصدد: «مشروع الفريق والحديث الذي دار بيني وبين الرئيس حداد حفزاني كثيرا، لم أكن أرغب في اللعب سوى لاتحاد العاصمة الذي يعتبر فريقا كبيرا، وأنا سعيد بإتمام الصفقة وعودتي للتدريبات مع زملائي». من جهته، أكد وكيل أعمال اللاعب وشقيقه في نفس الوقت، أن سيديبي اختار الاتحاد من أجل المشروع الرياضي ولم يعر أهمية كبيرة للجانب المادي، خاصة وأنه تلقى عروضا من الخارج أكثر بكثير مما عرض عليه في الاتحاد، حيث قال: «بدأنا في التفاوض مع إدارة اتحاد العاصمة بعد انتهاء البطولة، عرض علينا حداد الذي كان مع المدرب مشروعه الرياضي الذي أعجبنا كثيرا، وأخي كان يبحث عن فريق يلائم طموحاته وهذا ما وجدناه في اتحاد العاصمة، لم نختر هذا الفريق من أجل المال لأننا إلى غاية الساعات القليلة قبل التوقيع كنا نتلقى اتصالات، وتلقينا عروضا من خارج الجزائر أكثر بكثير من الجانب المادي»، كما عاد للحديث عن قضيته مع مولودية الجزائر، حيث قال: «الأسبوع الفارط تلقيت اتصالا من بعض مسؤولي مولودية بجاية، الذين أعلموني بأنهم دخلوا في اتصال مع مولودية الجزائر، بعدها اتصل بي رئيس فريق هذا الأخير كمال قاسي السعيد وعرض علي مشروعه، لكنني لم أكن أعلم أنه توصل إلى اتفاق مع الموب، بعد التفكير قررنا أن أخي لن يلعب سوى لاتحاد العاصمة وإلا سيغادر الجزائر، وهو حر في اختياره لأن قوانين الفيفا واضحة ولا يمكن إجباره على اللعب لفريق لا يريده».

5 لاعبين من الرديف مع الفريق الأول في تربص تركيا

قرر الطاقم الفني لاتحاد العاصمة، توجيه الدعوة لخمسة لاعبين من الفريق الرديف ممن تقل أعمارهم عن 21 سنة، من أجل التواجد مع الفريق الأول في التربص الذي سيجريه الاتحاد بتركيا، استعدادا للموسم المقبل، وهي الفرصة التي ستكون مواتية لهم للاحتكاك بلاعبي الفريق الأول، وأيضا لسد الفراغ الذي يعاني منه الفريق بالنظر لتواجد بعض اللاعبين في تربص المنتخب المحلي. على صعيد آخر، برمج المدرب بول بوت صبيحة اليوم مباراة تطبيقية بين اللاعبين انطلاقا من الساعة الـ9:30، وهي المباراة التي ستكون مفتوحة أمام الأنصار.