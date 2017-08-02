"ميركاتو" الجزائر: ثورة رباعية وهدوء عاصمي

بلغة الأرقام، كانت الحصة الأكبر لإنتدابات اللاعبين من نصيب نوادي "نصر حسين داي" و"اتحاد بسكرة" و"دفاع تاجنانت" و"اتحاد الحراش" التي غيّرت تعدادها بشكل شبه كامل، ولم ينجو من "عاصفة" التحويلات سوى بعض اللاعبين فقط، حيث جلبت "النصرية" و"الدفاع" و"الإتحاد البسكري" ما لا يقلّ عن 16 لاعبا جديدا لكل ناد، تلاها "اتحاد الحراش" بـ 14 انتدابا.



وتوازيا مع العدد الهائل للمستقدمين، سرّح "نصر حسين داي" 14 لاعبا في خطوة "راديكالية" لإدارة الفريق الأحمر والأصفر" الذي يريد المنافسة على الأدوار الأولى.



وفي موقع الوصافة، يتواجد كل من "أولمبي المدية"، "شبيبة الساورة" وإتحاد بلعباس" بـ 9 لاعبين جدد لكل فريق، ثم "وفاق سطيف" حامل اللقب الذي بقي وفيا لعادته بجلبه 8 لاعبين جدد.



وسلكت أندية "شبيبة القبائل"، "شباب قسنطينة" و"مولودية وهران" المسار ذاته بتعاقد الكناري، السنافر والحمراوة مع ثمانية عناصر جديدة لكل منهم.





استقرار العميد وصيف "هادىء جدا" لسوسطارة



استقطبت "مولودية الجزائر" (نائب البطل) 6 لاعبين جدد، مستغنية في المقابل عن 4 لاعبين، والظاهر أنّ إدارة فريق الرئيس العائد "كمال قاسي السعيد" فضّلت الاستقرار، واضعة نصب عينيها المواجهة المزدوجة أمام النادي الافريقي التونسي لحساب ربع كأس الإتحاد الافريقي مطلع سبتمبر المقبل.



وتعتبر صفقة المتوسط الدولي "سفيان بن دبكة" الأهم بالنسبة للعميد الذي جلب أيضا كل من "المؤذن" (نادي بارادو) و"بولخوة" من اتحاد الحراش، فضلا عن الملغاشي "أمادا" في الساعات الأخيرة قبل غلق سوق التحويلات الصيفية.



من جانبه، كرّس "اتحاد العاصمة" منطق الاستقرار، بجلب إدارة "سوسطارة" لخمسة لاعبين جدد، آخرهم المتوسط الدفاعي المالي "سومايلا سيديبي" (مولودية بجاية سابقا)، فيما تمت اعارة الثلاثي الشاب "عبد الرحمان حمرة"، "قدور شريف" و"مصطفى بن قرينة".



أما الصاعد الجديد للرابطة الأولى "أتلتيك بارادو" والمعروف بأكاديميته، فسيّر أموره بهدوء عبر جلب عنصرين فقط هما المدافع المالي "محمد سانغاري" المعار من "أكاديمية باماكو" والحارس "محمد لمين نقاب" من نادي الرغاية، مع عودة المهاجم "دواجي" من فترة اعارة.



وسمحت سياسة التكوين لـ "بارادو" بسدّ حاجياته فيما يخص "المهاريين" خريجي مدرسة "جان مارك غيو" التي تواصل حصد النجاحات للموسم العاشر منذ إنشاءها.



أكثر من ذلك، قام "بارادو" بإعارة لاعبين واعدين إلى كبار الرابطة الأولى كــ "منصوري" و"المؤذن" (مولودية الجزائر)، اضافة إلى المدافع الدولي "يوسف عطال" الذي انتقل إلى نادي "كورتري" البلجيكي.



