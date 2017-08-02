أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

8 أندية و11 لاعبا استفادوا من قرار "زطشي"

نشر يوم 2017/08/02 1190 0 كريم.تيغرمت 8 أندية و11 لاعبا استفادوا من قرار "زطشي"
استفادت ثمانية أندية جزائرية ناشطة في البطولة المحترفة الأولى، وأحد عشر لاعبا أجنبيا، من قرار رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، القاضي بالسماح للاعبين الأجانب بالعودة إلى البطولة الجزائرية انطلاقا من الموسم الكروي الجديد 2017-2018.

استغلت الأندية الجزائرية قرار رئيس الفاف القاضي بانتداب لاعبين أجنبيين على الأكثر، لتدعيم تشكيلاتها تحسبا للموسم الكروي 2017-2018، حيث استقدمت 8 أندية جزائرية ناشطة في البطولة المحترفة الأولى 11 لاعبا أجنبيا خلال فترة الميركاتو الصيفي المنقضي.

وبينما استغلت كل من مولودية الجزائر، شباب قسنطينة وإتحاد بسكرة، حقها كاملا بانتدابها للاعبين أجنبيين، إكتفت الأندية الأخرى بتدعيم تشكيلتها بلاعب أجنبي واحد فقط.

وجاءت استقدامات اللاعبين الأجانب هذا الموسم على النحو التالي:

مولودية الجزائر: إبراهيم أمادا (متوسط - مدغشقر) - إيمنجر بارنباس (مهاجم - نيجيريا)

شباب قسنطينة: عصمان سيلا جونيور (متوسط – بوركينا فاسو) - مختار محمد سيسي (مهاجم - مالي)

إتحاد بسكرة: عبد الله سي (مهاجم – موريتانيا) - أبوبكر بيجيلي (مهاجم- موريتانيا)

وفاق سطيف: فرانك أوبامبو (ظهير أيمن- الغابون)

إتحاد العاصمة: سومايلا سيديبي  (متوسط - مالي)

شبيبة القبائل: ستيف إيكيدي (مهاجم - الكاميرون)

دفاع تاجنانت: دوسي كاجو (مهاجم - مالي)

أتليتيك بارادو: محمد سانجاري (مدافع - مالي)

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا