8 أندية و11 لاعبا استفادوا من قرار "زطشي"

استغلت الأندية الجزائرية قرار رئيس الفاف القاضي بانتداب لاعبين أجنبيين على الأكثر، لتدعيم تشكيلاتها تحسبا للموسم الكروي 2017-2018، حيث استقدمت 8 أندية جزائرية ناشطة في البطولة المحترفة الأولى 11 لاعبا أجنبيا خلال فترة الميركاتو الصيفي المنقضي.



وبينما استغلت كل من مولودية الجزائر، شباب قسنطينة وإتحاد بسكرة، حقها كاملا بانتدابها للاعبين أجنبيين، إكتفت الأندية الأخرى بتدعيم تشكيلتها بلاعب أجنبي واحد فقط.



وجاءت استقدامات اللاعبين الأجانب هذا الموسم على النحو التالي:



مولودية الجزائر: إبراهيم أمادا (متوسط - مدغشقر) - إيمنجر بارنباس (مهاجم - نيجيريا)



شباب قسنطينة: عصمان سيلا جونيور (متوسط – بوركينا فاسو) - مختار محمد سيسي (مهاجم - مالي)



إتحاد بسكرة: عبد الله سي (مهاجم – موريتانيا) - أبوبكر بيجيلي (مهاجم- موريتانيا)



وفاق سطيف: فرانك أوبامبو (ظهير أيمن- الغابون)



إتحاد العاصمة: سومايلا سيديبي (متوسط - مالي)



شبيبة القبائل: ستيف إيكيدي (مهاجم - الكاميرون)



دفاع تاجنانت: دوسي كاجو (مهاجم - مالي)



أتليتيك بارادو: محمد سانجاري (مدافع - مالي)