بالفيديو.. أوناس يخرج باكيا بسبب الإصابة



تعرض الوافد الجديد على نابولي الإيطالي، لتدخل عنيف من الأوروغوياني "غودان" خلال ودية واجه فيها النادي الأزرق نمور الأتليتيكو برسم دورة "أودي" الودية بمدينة ميونيخ الألمانية، وهذا في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، وكان اللاعب الجزائري دخل في الدقيقة 63، ما اضطره إلى الخروج باكيا.



وأوضحت تقارير صحفية ايطالية صباح اليوم الأربعاء، أنّ إصابة أوناس خفيفة ولا تدعو للقلق، ولكنه مضطر لإجراء فحوصات طبية ثانية اليوم، وفي المقابل هاجمت الأوروغوياني على تدخله العنيف، علما أنّ "غودان" سبق له أن تشابك مع الدولي الجزائري السابق "كريم زياني" في أوت 2009.





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