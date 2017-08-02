رونالدو: "سطوعي يزعجهم والحشرات تهاجم اللامعين"

عبر حسابه الخاص في شبكة التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، غرّد هدّاف الريال ومرّر رسالة فيها الكثير من الإثارة لمنتقديه، حيث قال: "الكثير من الناس يزعجهم سطوعي، فالحشرات لا تهاجم سوى الأضواء اللامعة"، وأرفق "رونالدو" تغريدته بصورة له واقفا وسط الأضواء.

وكانت الصحافة الإسبانية شنّت هجوما عنيفا على "صاروخ ماديرا"، بعد مثوله أمام القضاء الإسباني الإثنين الماضي في قضية التهرب الضريبي، ورفض "رونالدو" الإدلاء بأي تصريح لرجال الإعلام الذي انتظروه خارج أسوار المحكمة بإحدى ضواحي العاصمة مدريد، لأكثر من 90 دقيقة، ما أثار غضب واستياء الإعلام الإسباني.

ورأى مراقبون أنّ تغريدة "رونالدو" موجهة للإنتقادات التي طالته، والإتهامات الموجهة إليه بالتهرب الضريبي.

في المقابل، قرّر الهداف التاريخي لكأس رابطة الأبطال الأوروبية، العودة إلى تدريبات "الميرنغي" في العاصمة الإسبانية منفردا، في انتظار عودة باقي الفريق الأبيض من مدينة "ميامي" الأمريكية.

وكان الفرنسي "زين الدين زيدان" منح راحة لــ "الدون" إلى غاية السبت القادم، إلاّ أنّ "رونالدو" فضّل قطع عطلته والعودة الى التدريبات تحضيرا لمواجهة "السوبر" الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل