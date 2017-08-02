بدبودة: "الخشونة تميّز ليبيا وألكاراز يريحنا"

برسم المنطقة المختلطة في المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، قال مدافع نادي "مولودية الجزائر": "المنتخب الليبي هو الفريق الأول بما أنه يضم معظم لاعبي البطولة المحلية، ومعروف على لاعبيه إستعمال الخشونة، وإن شاء الله سنكون على أتم الإستعداد للداربي المغاربي، وتحقيق نتيجة إيجابية في قسنطينة".



وفيما يخص تأقلم اللاعبين المحليين فيما بينهم خلال الأسبوع الاول من التحضيرات، قال "بدبودة": "جميعنا ننشط في البطولة نفسها، وهذا ما سهّل علينا مهمة التأقلم مع المنتخب الوطني"، وأضاف: "المدرب في الوقت الحالي لا يركّز على المنتخب الليبي، بل يركّز كثيرا على الجانب التقني حتى نكون في الموعد يوم المباراة".



وعن مشكل اللغة مع المدرب الإسباني "لوكاس ألكاراز"، أوضح "بدبودة": ""لا يوجد أي مشكل في التواصل مع المدرب ألكاراز من جانب اللغة الإسبانية، بما أن الإتحادية وفرت لنا مترجما، واللاعبون مرتاحون من هذا الجانب، الحمد لله التحضيرات تسير في ظروف جيدة تحسبا للقاء المقبل وأمامنا الوقت الكافي من أجل تحضير هذه المباراة".



وإختتم اللاعب السابق لنادي "إتحاد العاصمة" حديثه بالتطرق إلى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، معلّقا: "هو ملعب كبير، وجمهور قسنطينة يعرف جيدا كرة القدم، ويشتهرون بحماسهم في المدرجات، وإن شاء الله سنعمل على إسعادهم في اللقاء المقبل"، وأضاف : "بصفتي لاعب في المنتخبين الأول والمحلي، أعتقد أنّ جميع اللاعبين الذين إحتككت بهم في التربص الحالي يمتلكون مستويات رائعة، وبإمكانهم البروز في أي لحظة، وأتمنى لهم النجاح إنشاء الله