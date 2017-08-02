مزيان: "سنسعد جماهير الشرق المتعطشة للخضر في حملاوي"

برسم المنطقة المختلطة في المركز التقني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أوعز مهاجم "إتحاد العاصمة": "الشرق الجزائري متعطش لمباريات المنتخب الوطني، وإن شاء الله تكون الأجواء رائعة في ملعب حملاوي، وسنعمل على إسعاد جميع الشعب الجزائري في المباراة المقبلة ".



وفيما يخص إنسجام المحليين بعد أسبوع من العمل تحت إشراف المدرب الإسباني "لوكاس ألكاراز"، قال "مزيان": "الحمد لله هناك إنسجام بيننا نحن اللاعبين، ونحن نتعود على بعضنا البعض، بالإضافة إلى التعود على طريقة عمل الناخب الوطني".



وإختتم لاعب "سوسطارة" حديثه: "مواجهة المنتخب الليبي جد صعبة، فلا يخفى عليك أنّ منافسنا المقبل يضم 8 لاعبين من أهلي طرابلس، وهو ما يمنح الليبيين الكثير من الإنسجام والتفاهم في ما بينهم، وهو الأمر الذي ينقصنا في الوقت الحالي، لكن إن شاء الله نكون في الموعد ونسجل نتيجة إيجابية تضمن لنا التأهل هنا في حملاوي