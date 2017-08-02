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"أوناس" يضيّع مواجهة بايرن ميونيخ

نشر يوم 2017/08/02 86 0 كريم.تيغرمت "أوناس" يضيّع مواجهة بايرن ميونيخ
يغيب الدولي الجزائري "آدم أوناس، عن ودية ناديه "جمعية نابولي" أمسية اليوم الأربعاء، أمام "بايرن ميونيخ" الألماني، بسبب الإصابة التي تعرض لها خريج مدرسة "بوردو" على مستوى الكاحل في مواجهة "أتليتيكو مدريد".

سيضيّع اللاعب السابق لــ "بوردو" الفرنسي، مواجهة العملاق البافاري بملعب "أليانز آرينا"، أمسية اليوم الأربعاء، والتي تدخل ضمن بطولة "أودي" الودية.

وعبر الموقع الرسمي للفريق الجنوبي، كشف الطاقم الطبي لــ "نابولي" أنّ، أوناس، يخضع حاليا لجلسات علاجية مكثفة، ومن المرتقب عودته بصفة عادية لتدريبات فريقه بعد غد الجمعة، لاستكمال التحضيرات الصيفية رفقة فريقه نابولي.

هذا وتلقى، أوناس، دعما كبيرا من الصحافة الإيطالية، بعد التدخل العنيف الذي تعرض له من طرف المدافع الأوروغوياني الأرعن "غودان"، ما يدل على المكانة التي صار يحظى بها المتوسط الجزائري الصاعد لدى الإيطاليين في فترة وجيزة، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي أبان عنها

 

 

 

 

 

 

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