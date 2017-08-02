في أغرب صفقة.. غاني ينتقل إلى تركيا مقابل 4.5 لترات زيت زيتون

في أغرب صفقات الميركاتو الصيفي، أكد "سوماليا" أنه التقى برئيس نادي يوركالي سبور "تايفون ألبيراك" الذي اقترح على الغاني الإنضمام إلى فريقه، وصرح في هذا الخصوص للصحافة التركية: "عمري 25 عاماً وألعب على مدار خمسة أعوام ماضية في بعض فرق الهواة وسأنضم في الموسم المقبل إلى نادي "كوتاهيا"، ووافقت على اللعب لفريق يوركالي سبور لمدة شهر في إحدى البطولات بمدينة مودانيا".



وأضاف اللاعب الغاني: "قابلت رئيس النادي، تايفون ألبيراك، الذي أبلغني أن الفلاحين سيجمعون لي خلال هذا الشهر 4.5 لترات من زيت زيتون، وقبلت بالعرض"!