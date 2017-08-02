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بالفيديو.. روما ترسل توتي إلى الفضاء !

نشر يوم 2017/08/02 2291 0 كريم.تيغرمت بالفيديو.. روما ترسل توتي إلى الفضاء !
أرسل نادي "جمعية روما" الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قميص أسطورته "فرانشيسكو توتي" الحامل للرقم "10" إلى الفضاء الخارجي، عبر صاروخ "فيجا"، تكريما وعرفانا من إدارة "الذئاب"، لما قدمه اللاعب للفريق على مدار 25 موسما قضاها بألوان روما.

اختار فريق "روما" آخر قميص شارك به "توتي" خلال مباراة إعتزاله الموسم الفارط أمام نادي "جنوة" بملعب "الأولمبيكو"، ليتم إرساله رفقة صاروخ "فيغا" إلى الفضاء، من باب تكريم صاحب الـ41 عاما، الذي أمضى كل مسيرته الكروية مع نادي العاصمة الإيطالية، في بادرة هي الأولى من نوعها، في عالم الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة.

وكتب النادي الايطالي عبر موقعه الرسمي بهذه المناسبة: "صُنِع التاريخ، حين سافر آخر قميص إرتداه فرانشيسكو توتي كلاعب إلى الفضاء الخارجي، القميص رقم 10، الذي إرتداه توتي يوم 28 ماي من هذا العام، تمّ طرح فكرة سفره إلى الفضاء كي يبقى ذكرة خالدة".

وتابع بيان نادي روما "وافق توتي على الفكرة، وتم التنفيذ بواسطة شركة أفيو، الرائدة في مجال السياحة الفضائية، لينطلق مكوك "فيجا" بقميص توتي".

يُذكر أنّ "توتي" يعدّ اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ نادي روما، حيث هاض معه 24 عاما منذ موسم 1993 إلى غاية إعتزاله في ماي الأخير. 


 

 

 

 

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