"الفاف" تقف على جاهزية "حملاوي" قبل مواجهة ليبيا

في بيان نشره الموقع الرسمي لـ"الفاف"، أفيد أنّ لجنة معاينة تنقلت صباح اليوم، إلى ملعب "الشهيد حملاوي" من أجل الوقوف على جاهزية هذا الملعب لإحتضان المباراة المقبلة، حيث تنقل كل من نائب رئيس "الفاف" خير الدين زطشي، ورئيس اللجنة المالية جهيد زفزاف، رفقة منسق المنتخبات الوطنية حكيم مدان، والأمين العام للإتحاد الجزائري محمد ساعد، إلى مدينة الجسور المعلقة أين عبروا عن رضاهم التام لجاهزية الملعب، مقارنة بالزيارة الماضية.



وإجتمعت البعثة، بالسلطات المحلية لولاية قسنطينة، أين أشادت هيئة "زطشي" بالتعاون الكبير الذي لاقته من طرف والي قسنطينة، بالإضافة إلى مديرية الشباب والرياضة، فضلا عن الرابطة الجهوية، حيث تسعى كل الأطراف لإنجاح العرس الكروي الذي سيحتضنه ملعب الشهيد حملاوي في الثاني عشر من الشهر الجاري .



