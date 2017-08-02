الشبيبة تواجه «الكاب» وديا وبابيدي يمدد عقده لموسم إضافي

من المنتظر أن تخوض تشكيلة شبيبة الساورة، اليوم في حدود الساعة السابعة مساء الخميس، أول اختبار ودي لها ضمن تربصها الجاري منذ بداية هذا الأسبوع بفندق «قوس قزح» بمدينة الخروب، وهذا أمام فريق شباب باتنة من الرابطة الثانية المحترفة على أرضية ملعب الشهيد حمداني بالخروب، في اختبار مهم للطاقم الفني بقيادة فؤاد بوعلي، للوقوف عن قرب عند مستوى جميع لاعبيه ومدى تجاوبهم مع البرنامج الذي خضعوا له طيلة الفترة الماضية، وتسجيل النقائص المسجلة بغية معالجتها خلال الفترة المقبلة.

ثاني مواجهة ودية هذا السبت أمام شبيبة سكيكدة

ومثلما أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، لن تكون مواجهة اليوم أمام شباب باتنة الوحيدة ضمن برنامج المباريات الودية للشبيبة خلال التربص الجاري بالخروب، حيث ستتبعها مباراة ودية ثانية هذا السبت أمام شبيبة سكيكدة على أرضية ميدان هذا الأخير، في حدود الساعة السادسة مساء، وهي المباراة التي ستكون الأخيرة للفريق خلال هذا التربص، بعد التعديل الذي طرأ على رحلة الفريق إلى المغرب، أين سيدخل في تربص تحضيري مغلق يدوم أسبوعين بمدينة الجديدة بالدار البيضاء بداية من التاسع أوت الجاري، حيث سيسدل الستار عن تربص الخروب في السابع من هذا الشهر، على أن يشد الفريق مباشرة الرحال باتجاه الجزائر العاصمة، أين سيمكث ليلة واحدة هناك قبل السفر إلى المغرب في اليوم الموالي.

بابيدي يمدد عقده لموسم إضافي وسيلتحق اليوم بالخروب

على صعيد آخر، أثمرت جلسة المفاوضات التي جمعت إدارة شبيبة الساورة بالمدافع الكاميروني فيس بابيدي، موافقة اللاعب على شروط الإدارة للبقاء والمواصلة مع الفريق، خاصة منها تمديد عقده إلى غاية جوان 2019، حيث وقع اللاعب على محضر التمديد، وهو ما جعل إدارة «النسور» تمنحه ترخيصا للالتحاق بمعسكر الفريق الجاري بمدينة الخروب، حيث ينتظر أن يصل اللاعب إلى هناك صبيحة اليوم، أين ينتظر أن يخضع لبرنامج خاص أعده له المدرب فؤاد بوعلي لتدارك النقص البدني الذي يعاني منه مقارنة ببقية زملائه في الفريق.