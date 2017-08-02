ولد علي، شريفي، بلومي ونجوم الكرة يكرمون أبطال دورة راديوز

أجواء احتفالية كبيرة عرفها اختتام أكبر دورة كروية جوارية في الجزائر الإثنين الماضي، خلال الطبعة العشرين لدورة «راديوز الباهية فوت» بملعب رقيق عبد القادر بحي مارفال بوهران، وتسلّمت الفرق الفائزة من المدية، تموشنت ووهران الهدايا والميداليات من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، والي وهران شريفي مولود، رئيس جمعية راديوز قادة شافي، رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وبحضور نجوم بارزين في الكرة الجزائرية على غرار بلومي، مغارية، كويسي، بطروني، بن شيحة، حدو مولاي والحكم الدولي الأسبق حنصال، أمام جمهور غفير وفي أجواء رياضية كبيرة، إلى جانب ممثلين عن شركتي «موبيليس» و«كوندور» وممثل الأغنية الشبابية الشاب بلال، وتمتع الجمهور العريض بمقابلة استعراضية شارك فيها الوزير ولد علي والوالي شريفي، اللذان سجلا هدفين لكل منهما، أمام رفقاء بلومي، حيث استمتع الجمهور بفنيات كروية في هذه الدورة، التي شارك فيها 96 فريقا ودامت 70 يوما، كان الهدف منها لمّ شمل الشباب وخلق روابط الصداقة بين أبناء الوطن الواحد، إضافة إلى اكتشاف المواهب الشابة، والأهم الابتعاد عن الآفات الاجتماعية وغرس روح الثقافة الرياضية في نفوس الجمهور واللاعبين.

تكريم خاص للأمن، الدرك والحماية وجائزة شرفية للطلبة الأفارقة

خصّت جمعية «راديوز» السلطات الأمنية بتكريم خاص نظير المجهودات المبذولة خدمة للمواطن، إلى جانب مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الدورة، منهم مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية وهران نواصري صالح، المفتش الجهوي أمحند سعيد، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني العقيد عبد السلام عواج، ومدير الحماية المدنية فروخي، وسلم في المقابل الوزير ولد علي جائزة شرفية لفريق الطلبة الإفريقيين.

عمرة لعائلات بلاوي الهواري، عوينات، زغيمي وسعيدي

ومن باب الاعتراف بمن قدموا الكثير للثقافة الجزائرية والفن الوهراني على وجه الخصوص، سلمت جمعية راديوز شهادات اعتراف وعمرة لزيارة البقاع المقدسة لعائلات من رحلوا مؤخرا، على غرار أبي الأغنية الوهرانية الشيخ بلاوي الهواري، والفنان هواري عوينات والكوميدي ابن مدينة قسنطينة رشيد زغيمي وأحمد سعيدي، كما لم تنس جمعية راديوز من هم على قيد الحياة في صورة الشيخ مكي نونة، كاتب الكلمات، الذي عانى من مرض ألزمه الفراش منذ مدة، الذي أهدته إعانة مادية عربونا لهذا الرجل المعروف على الساحة الوطنية، دون نسيان شهداء الواجب الوطني من أسلاك الشرطة والدرك الوطني.

تكريم صاحبة أعلى معدل في البكالوريا من سكيكدة وصاحب المركز الثاني من معسكر

التكريم الكبير الذي صاحب هذه الدورة، هو الذي خصته راديوز لصاحبة أعلى معدل في شهادة البكالوريا على المستوى الوطني لهذه السنة، الطالبة بلاسكة خولة، التي تنقلت من ولاية سكيكدة إلى ولاية وهران، ملبية دعوة رئيس جمعية راديوز قادة شافي، زيادة على صاحب المرتبة الثانية ابن ولاية معسكر الطالب بن يمينة.