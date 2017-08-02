محور الدفاع هاجس ماضوي ومواجهة هلال الشابة التونسي والاتحاد الليبي في البرنامج

خذايرية يترقب عرضا من السعودية وناجي يباشر التحضيرات اليوم

أنهت إدارة وفاق سطيف الميركاتو الصيفي بتعداد يضمّ 20 لاعبا بإجازة أكابر، بعد أن غادرت 10 عناصر، كل من بوقروة، العمري، أمادا، تام بانغ، ملولي، بوشار، عروسي، بوطبة، كنيش والحارس خذايرية، ومن بينها 5 عناصر كانت الموسم الفارط ركائز أساسية، على غرار أمادا، تام بانغ، كنيش، العمري والحارس خذايرية، فيما تم استقدام 8 عناصر كل من بونادير، نساخ، عيبود، سيدهم، الغابوني أوبامبو، شيبان، بن عياد والحارس زغبة، والحفاظ على 12 لاعبا من تشكيلة الموسم الفارط، وتبقى النقطة السوداء عدم التوازن في التعداد، بعد أن غادر 4 عناصر في محور الدفاع من دون استقدام مدافع محوري، حيث سيضطر الطاقم الفني للحلول الترقيعية للحفاظ على صلابة المحور، إضافة إلى غياب الازدواجية في الوسط الدفاعي بعد مغادرة أمادا الذي كان ماضوي قد أصر على بقائه، وتام بانغ، حيث اكتفت الإدارة باستقدام الغابوني أوبامبو فحسب، والذي من المحتمل جدا الاستنجاد به في محور الدفاع واستعمال الوجه الجديد سيدهم كمسترجع، رغم أنه ليس منصبه المفضل. في المقابل، حرصت الإدارة هذا الموسم على تدعيم الجهة اليسرى من الدفاع بعد أن استقدمت الظهير نساخ، إضافة إلى تدعيم الهجوم بقناص حقيقي من خلال استقدام المهاجم بن عياد.

خذايرية يتراجع ويترقب عرضا من السعودية

تراجع الحارس خذايرية عن ترسيم انضمامه إلى الصاعد الجديد اتحاد بسكرة، بسبب عدم تمكن الإدارة من تأهيله عل مستوى الرابطة، بسبب توقيعه خارج الآجال القانونية، حيث بقي من دون فريق ومهددا بسنة بيضاء، مما جعل عدة وسطاء يقترحونه على نوادي خليجية، حيث علمنا أن ناديا سعوديا بصدد دراسة السيرة الذاتية للحارس، الذي يترقب عرضا من النادي في الأيام القليلة القادمة، خاصة أنه حر من أي ارتباط وأمام فرصة إنقاذ الموسم.

الإدارة تطلب تأهيل ناجي ويلتحق اليوم بالتربص

كشفت لنا مصادر إدارية أن الإدارة أقدمت قبل نهاية آجال التوقيعات، بتسجيل المهاجم رشيد ناجي ضمن قائمة القدامى المطلوب تأهيلهم وتجديد عقودهم، مما يجعله من الناحية القانونية مؤهلا في الوفاق ضمن قائمة 20 إجازة أكابر، وكانت قد طلبت منه جلب الملف الطبي من أجل إكمال ملف حصوله على الإجازة، وهو ما قام به اللاعب. في نفس الوقت، لازالت الإدارة تشترط عليه تخفيض الأجرة الشهرية وتفهم موقفها تجاه الأنصار، وتنتظر رده النهائي هذه الساعات، وقبل تنقله إلى تونس اليوم للالتحاق بتدريبات التشكيلة ومباشرة التحضيرات، وكشفت مصادر أن اللاعب قد يوافق على تخفيض الأجرة الشهرية. في سياق متصل، يبقى ناجي يترقب عرضا من أحد النوادي الكويتية.

الإدارة لم تودع أي ملحق عقد تخفيض الأجور الشهرية

عكس ما تم ترويجه من قبل الإدارة، بخصوص إقدامها على إقناع عناصر التعداد بتخفيض الأجرة الشهرية، تأكد أن المدير الإداري جرودي لم يضع على طاولة الرابطة الوطنية أي ملحق عقد لأي لاعب وقع على مقترح تخفيض الأجرة الشهرية، وأن الكتلة الشهرية للموسم الفارط تبقى نفسها الموسم الحالي، وتفوق مليارين ونصف شهريا، نفس المصادر أكدت أنه حتى خلال مفاوضات التجديد لم تكن نقطة تخفيض الأجرة الشهرية حاضرة في المحادثات مع جابو، آيت واعمر، بدران وغيرهم، وبقي اللاعب الوحيد الذي تصر الإدارة على تخفيض أجرته الشهرية المهاجم ناجي، بسبب مشاركاته القليلة، والذي أصبحت وضعيته تحرج الإدارة أمام الأنصار بالنظر إلى أجرته المرتفعة.

سنساوي التحق مع موعد مواجهة النجم الساحلي

التحق أمين المال، حسان سنساوي، بمكان تربص التعداد أمس، وقبل أول مواجهة ودية للتشكيلة أمام النجم الساحلي، أين كان أمام فرصة الوقوف عند قدرات الجدد وإمكانيات التشكيلة، ورفع تقرير مفصل للرئيس حمّار، حيث سيبقى إلى جنب التعداد إلى غاية نهاية التربص، خاصة أنه الرئيس الرسمي للوفد في غياب المدير الإداري جرودي لأول مرة عن خرجات التشكيلة السطايفية.

عاصيمي يباشر عمله اليوم

التحق مدرب الحراس عاصيمي، أمس، بالمعسكر التحضيري لفريقه الجديد، حيث تابع المباراة الودية أمام النجم الساحلي ووقف عند مستوى ثلاثي الحراسة، وسيباشر العمل مع زغبة، خيري والشاب ناصري منذ صبيحة اليوم، من خلال إخضاعهم لبرنامج تدريبي خاص، وكان المدرب ماضوي قد استعجل الإدارة من أجل تنصيب مدرب للحراس، حتى لا يضيع الثلاثي فرصة العمل في التربص خاصة أن عملا خاصا يخضع له الحراس خلال التحضيرات.

ماضوي حضّر للإطاحة بالفرنسي فيلود وألغى حصة الصبيحة

فاجأ المدرب ماضوي التعداد بعد إلغائه في آخر لحظة الحصة التدريبية لصبيحة أمس، بعد أن كان المحضر البدني قد وضعها ضمن برنامج العمل وضمان مشاركة اللاعبين في المباراة تحت تأثير إرهاق التدريبات مثلما هو معمول به في التربصات التحضيرية، ليأتي القرار ليجعل اللاعبين يفهمون رسالة المدرب ماضوي بأنه يريد دخولهم المباراة من دون إرهاق بحثا عن تحقيق الفوز والإطاحة بزميله السابق، الفرنسي فيلود.

برمج مواجهة ودية ثانية الأحد وثالثة الأربعاء

برمج المدرب ماضوي مواجهة ودية ثانية في شكل مواجهة تطبيقية، بالنظر إلى مستوى المنافس هلال الشابة، الصاعد الجديد للقسم الثاني من البطولة التونسية، على أن تجري التشكيلة مواجهة ودية ثالثة الأربعاء القادم أمام الاتحاد الليبي، واختتام سلسلة المباريات الودية. وكان المدرب قد اكتفى في البداية ببرمجة مواجهتين وديتين فقط قبل أن يتراجع ويبرمج ثلاث مباريات.