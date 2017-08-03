موسوني ورحموني يتحديان "حناشي" في تونس!

بعدما صنع "حناشي" الحدث بتنحيته "رحموني"، "موسوني" ومدرب الحراس "لوناس قاواوي"، يعرف بيت الشبيبة حالة من التسيب خلال التربص الذي يجريه عناصر الكناري حاليا بمدينة "قمرت" التونسية.

وتنقل كل من "موسوني"، و"رحموني" مساء الأربعاء إلى "قمرت"، بالتزامن، مع قرب إلتحاق المدرب الجديد الإيطالي "أنريكو فابرو" بمكان التربص صبيحة اليوم، وهو ما يؤشر على ظهور صراع جديد.

وكان "حناشي" تنكّر لما قام به "رحموني" و"موسوني"، وشدّد على أنّه كان وراء إنقاذ الفريق من السقوط إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية، لاغيا ما أنجزه الدوليان السابقان.