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موسوني ورحموني يتحديان "حناشي" في تونس!

نشر يوم 2017/08/03 2254 0 يونس رزيق موسوني ورحموني يتحديان "حناشي" في تونس!
أقدم الثنائي "مراد رحموني" و"فوزي موسوني"، اليوم الخميس، على تحدي "محند شريف حناشي" رئيس نادي "شبيبة القبائل" لكرة القدم، حيث تنقلا إلى تونس بغرض الإشراف على تربص الكناري هناك، رغم إقدام "حناشي" على إنهاء مهامهما قبل أسبوع.

بعدما صنع "حناشي" الحدث بتنحيته "رحموني"، "موسوني" ومدرب الحراس "لوناس قاواوي"، يعرف بيت الشبيبة حالة من التسيب خلال التربص الذي يجريه عناصر الكناري حاليا بمدينة "قمرت" التونسية.

وتنقل كل من "موسوني"، و"رحموني" مساء الأربعاء إلى "قمرت"، بالتزامن، مع قرب إلتحاق المدرب الجديد الإيطالي "أنريكو فابرو" بمكان التربص صبيحة اليوم، وهو ما يؤشر على ظهور صراع جديد.

وكان "حناشي" تنكّر لما قام به "رحموني" و"موسوني"، وشدّد على أنّه كان وراء إنقاذ الفريق من السقوط إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية، لاغيا ما أنجزه الدوليان السابقان.

 

 

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