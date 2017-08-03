"ألكاراز" ينصح المحاربين باللعب في الليغا

في ندوة صحفية نشطها بالمركز التقني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أوعز "ألكاراز": "صفقة بودبوز مع ريال بيتيس الإسباني لم تتم بعد، ولا يمكنني الحديث عنها، لكنني أعتبر أن كل اللاعبين الجزائريين بإمكانهم اللعب في البطولة الإسبانية، لأنهاستسهل على اللاعبين التأقلم ، كما أنها لا تعتمد على الخشونة ، وتعتمد على المهارات الفنية التي يتميز بها الجزائريون".

وأتى تصريح "ألكاراز" تعقيبا على ما يرتدد بشأن اقتراب المتوسط الدولي الجزائري "رياض بودبوز" من الانتقال إلى بلاد الأندلس في فترة التحويلات الصيفية الحالية.