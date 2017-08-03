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"ألكاراز" ينصح المحاربين باللعب في الليغا

نشر يوم 2017/08/03 1 0 كريم تيغريمت "ألكاراز" ينصح المحاربين باللعب في الليغا
نصح الإسباني "لوكاس ألكاراز" مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الخميس، لاعبي الخضر باللعب في بطولة الرابطة الإسبانية الأولى (الليغا) التي اعتبرها الأكثر ملاءمة بالنسبة للاعبين الجزائريين.

في ندوة صحفية نشطها بالمركز التقني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أوعز "ألكاراز": "صفقة بودبوز مع ريال بيتيس الإسباني لم تتم بعد، ولا يمكنني الحديث عنها، لكنني أعتبر أن كل اللاعبين الجزائريين بإمكانهم اللعب في البطولة الإسبانية، لأنهاستسهل على اللاعبين التأقلم ، كما أنها لا تعتمد على الخشونة ، وتعتمد على المهارات الفنية التي يتميز بها الجزائريون".

وأتى تصريح "ألكاراز" تعقيبا على ما يرتدد بشأن اقتراب المتوسط الدولي الجزائري "رياض بودبوز" من الانتقال إلى بلاد الأندلس في فترة التحويلات الصيفية الحالية.

 

 

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