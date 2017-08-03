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الأكراني "فلاديمير كليتشكو" يعتزل الملاكمة

نشر يوم 2017/08/03 2118 0 هشام يحياوي الأكراني "فلاديمير كليتشكو" يعتزل الملاكمة
أعلن الأوكراني "فلاديمير كليتشكو" بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، اليوم الخميس، عن وضع حد لمشواره الحافل في الفن النبيل.

جاء إعلان كليتشكو (41 سنة) عن اعتزال الملاكمة عبر موقعه الرسمي على الانترنت، كما نشر فيديو على حسابه على موقع تويتر.

وقال "كليتشكو" أنه راض تماما عن مسيرته الرياضية بعد أن حقّق 64 فوزا، مضيفا أنه يرغب في تغيير مسيرته المهنية والتحضير لمرحلة جديدة للتحول نحو تحديات جديدة.

ووفقا لقرار إعتزاله، ستلغى منازلة "كليتشكو" ضدّ البريطاني "أنطوني جوشوا"، علما أنّ الأخير هزم الأوكراني بالضربة القاضية في الجولة الـ 11 من نزالهما في ملعب "ويمبلي" اللندني الشهير أفريل الماضي.

يُذكر أنّ "كليتشكو" فاز بالضربة القاضية 53 مرة وخسر خمس مرات.

 

 

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