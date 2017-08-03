كندا تسخّر ملعبها الأولمبي لمساعدة اللاجئين

إجتاز اللاجئون الحدود الأمريكية، بهدف الحصول على اللجوء في كندا، ووصلوا إلى مقاطعة "كيبك"، ما زاد الضغط على الحكومة الكندية والمنظمات الأهلية، حيث إضطرت إدارة الملعب إلى فتحه أمام اللاجئين، بعدما كانت تلقت طلبات السماح بإستخدامه، في حين إرتفعت نسبة المهاجرين.

ويبقى ملعب "مونتريال" الأولمبي مفتوحا أمام المهاجرين، إلى غاية فصل الخريف القادم، كما فتحت مراكز أخرى في مدينة "مونتريال" لاستقبال اللاجئين، وبدورها شهدت مقاطعة "بريتيش كولومبيا" و"مانيتوبا"، زيادة بالمئات في عدد طالبي اللجوء.

وقالت "فرانسيس دوبوي" من برنامج "بريدا" لإستقبال ودمج اللاجئين بمقاطعة كيبك، إنّ "المقاطعة شهدت في السابق وصول موجات من طالبي اللجوء أحدثها كانت لسوريين،عبروا الحدود في الربيع، لكن الأعداد في الشهر الماضي كانت غير مسبوقة.