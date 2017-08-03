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"موناكو" يجدد اهتمامه بـــ "غزال"

نشر يوم 2017/08/03 1475 0 كريم.تيغرمت "موناكو" يجدد اهتمامه بـــ "غزال"
كشفت مراجع إعلامية متخحصصة، اليوم الخميس، عن استعداد نادي "جمعية موناكو" الفرنسي لكرة القدم، للجلوس على طاولة المفاوضات بداية الأسبوع المقبل، مع الدولي الجزائري "رشيد غزال"، قصد ضمه لفريق الإمارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.

 حسب ما كشفت عنه تقارير فرنسية، أبرزها "لو 10 سبورت" الفرنسي، فتح "موناكو" الفرنسي مفاوضات جديدة مع "غزال" في الأسبوع الجاري، أنّ نادي الإمارة الفرنسية حدّد بداية الأسبوع المقبل كموعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع "غزال" ووكيل أعماله، بنيّة التوصل لأرضية اتفاق تقضي بانتقال الدولي الجزائري لصفوف نادي موناكو في صفقة إنتقال حر.

وأضاف المصدر ذاته أنّ تجدّد رغبة إدارة "موناكو"، في التعاقد مع "غزال"، جاءت بالنظر للعجز الذي يسجله الفريق في خطه الأمامي، بعد بيعه لعدة لاعبين أساسيين، على غرار "بيرناندو سيلفا" الذي انتقل إلى نادي "مانشستر سيتي" الانجليزي، إضافة إلى اقتراب كل من "طوماس ليمار" والنجم "كيليان مبابي" من مغادرة تشكيلة "جارديم".

 

 

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