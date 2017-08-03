مجلس تأديبي للسبّاحين سحنون وشرواطي الثلاثاء القادم

في تصريح صحفي على هامش البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة بمسبح المركب الأولمبي محمد بوضياف، ذكر "بوغدو" أنّ مثول "سحنون" و"شرواطي" أتى على خلفية ما اعتبر تصرفا غير لائق من قبل السباحين قبيل بطولة العالم التي جرت من 23 إلى 30 جويلية الفارط ببودابست المجرية.

وأضاف "بوغدو" أنّ السباحين سيمثلان أمام مجلس التأديب بتهمة زعزعة استقرار الخضر والاتحادية، بعد نشرهما لبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنّ كتاباتهما تعد "قذفا"، وأضاف: "هناك عدة طرق للمطالبة بحقوقهما، لكن تصرفهما يستحق معاقبتهما والفصل وارد، إن رأى المكتب ذلك".

الجدير بالذكر، أنّ سحنون اشتكى في بداية الشهر الأخير عبر صفحته على (فيسبوك) من الاتحادية التي إرتكبت "خطأ إداريا" كاد أن يمنعه من المشاركة في سباق 50 متر سباحة حرة في مونديال بودابست، بينما اعتبرت شرواطي التسيير الذي تنتهجه الاتحادية "كارثيا"، تحسبا لهذا المونديال، وهو ما اعتبرته الهيئة المعنية "قذفا".