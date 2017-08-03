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نيمار في البياسجي بأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

نشر يوم 2017/08/03 1435 0 م . فيصل نيمار في البياسجي بأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم
وقع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور ، عقدا لمدة خمس سنوات، انتقل بموجبه الى باريس سان جرمان الفرنسي، في اغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حسب ما اعلن فريق العاصمة الفرنسية، اليوم الخميس.

وكان نيمار، قد تكفل بدفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو إلى برشلونة، مساء الخميس، ليفسخ عقده مع العملاق الكتالوني، ويصبح لاعباً حراً.

وقد أمضى البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يمتد لمدة خسمة أعوام، براتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، على أن يرتدي القميص رقم 10.

بهذا العقد أصبحت صفقة نيمار، أغلى صفقة انتقال لاعب في تاريخ كرة القدم، متخطياً انتقال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 105 مليون يورو.

وكان نيمارن قد خضع للفحص الطبي في مدينة بورتو البرتغالية، وتأجل سفره إلى العاصمة الفرنسية، يوم الخميس، بعد رفض الرابطة الأسبانية، قبول دفع 222 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرازيلي.

وكان نيمار قد انتقل إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي في جويلية  2013 مقابل 88 مليون يورو، وساهم في حصول البلاوجرانا على تسعة ألقاب، بواقع لقبين للدوري الأسباني، وثلاثة ألقاب لكأس ملك أسبانيا، وكأس السوبر الأسباني، وكأس دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية

ويذكر أن نيمار سيقدم غدا الجمعة للصحافة في ملعب البياسجي  في حفل كبير 

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