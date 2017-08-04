بالفيديو.. إعلامي مصري..نصر حسين داي ظلم بتصريح روراوة وبضربة الجزاء أمام الأهلي

صرح الاعلامي المصري في حصة نقاش على المباشر التي تبث في قناة النهار أنه من الغريب ان يدلى عضو من اللجنة المنظمة للبطولة العربية، بتصريح مثل هذا مما يثير جدل ويوحي لباقي الفرق المنافسة أن هناك تسيير في إتجاه معين .

وفيما يخص، الخطا التحكيمي، الذي جرى في مباراة حسين داي أين إحتسبت ضربة جزاء لوليد أزارو، هي من حول مجرى اللقاء، وأيضا تصريح مجدي عبد الغني عضو الكرة والمصري، واللجنة المنظمة للبطولة، بأنه يتمنى تأهل الاهلي فهذا تاكيد ثاني على تصريح روراوة، وهذا شيء غير مقبول، وغريب حتى أن النادي الفيصلي إعترض على هذه التصريحات .

كما أكد الاعلامي محمد عطاءالله، أن تصريح روراوة، كان بعد مباراة الاهلي والوحدة .