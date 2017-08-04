مقتل 3 من لاعبي سريع الحروش لكرة اليد في سكيكدة

أفيد أنّ قائمة القتلى ضمت اللاعبين "أمير بريوط" (27 سنة)، "هشام شلابي" (21 سنة)، و"عمار رجيل" (20 سنة)، الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الاخوة "عياشي" بالحروش، متأثرين بجراحهم البليغة عقب الحادث الأليم بوسط مدينة الحروش وتحديدا في حي "بشير بوقادوم".



وحسب معلومات توافرت لـ"النهار أون لاين"، فإنّ المركبة من نوع "فابيا سكودا" انحرفت بالضحايا، وكان القتلى الثلاثة على متن السيارة المذكورة رفقة لاعب رابع نجا من موت محقق وهو الآن في مصلحة العناية المركّزة

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