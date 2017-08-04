إتحاد العاصمة يطير إلى إسطنبول تحضيرا للموسم الجديد

أقلعت طائرة "سوسطارة" على الـ10.15 سا من مطار هواري بومدين الدولي في رحلة تدوم 4 ساعات كاملة إلى إسطنبول، على أن يتنقل رفقاء الحارس "محمد لمين زماموش" إلى محطة "كارتيبي" بمدينة "إزميت" التي ستحتضن تربص الفريق العاصمي إلى غاية 17 أوت الجاري.



هذا وبرمجت إدارة "سوسطارة" أربع مواجهات ودية خلال التربص التحضيري المقبل، حيث أكد مناجير الفريق "رشيد مالك" أنّ التشكيلة العاصمية ستواجه المنتخب الفلسطيني، بالإضافة إلى أحد فرق الدوري الإماراتي، مع برمجة مواجهتين وديتين أمام أندية من البطولة التركية.



