خندريش يحطم الرقم القياسي الوطني في 800 م سباحة حرة

دخل لونيس خندريش، المنتمي للنادي الرياضي لدالي براهيم هذه البطولة بدون مقدمات، أين حطم الرقم القياسي الوطني السابق المقدر بـ 8 د 18 ث و53 ج الذي كان بحوزته، محسّنا رقمه بفارق أربع ثواني، في حين عاد المركز الثاني في السباق لسباح المجمع البرترولي أنيس جاب الله، بتوقيت 8 د 32 ث و74 ج، أما المركز الثالث فكان من نصيب السباح عماد تشوار من نادي عيون الترك بـ 8د 44ثا و 61ج/م.

وعبّر صاحب الرقم القياسي الوطني في سباق 800 م سباحة حرة، لونيس خندريش، عن سعادته عقب هذا الإنجاز، وقال لوكالة الأنباء الجزائرية: "الحمد لله تمكنت من تحطيم الرقم القياسي الوطني الذي سبق وأن حققته قبل أسبوعين في البطولة الولائية"، وتابع: " لم يكن سهلا، لأنني حاولت تحطيم أرقاما قياسية أخرى سيما في إختصاص 200 متر فراشة لكن ذلك لم يكتب لي وهذه المرة وفقت في 800 متر". وختم لونيس بالقول "أشكر كل من ساندني لبلوغ هذا المستوى، وأخص بذلك مدربي علي منصري وكذا عائلتي التي لطالما شجعتني".