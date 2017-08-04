أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

خندريش يحطم الرقم القياسي الوطني في 800 م سباحة حرة

نشر يوم 2017/08/04 126 0 كريم.تيغرمت خندريش يحطم الرقم القياسي الوطني في 800 م سباحة حرة
حطم السباح الدولي لونيس خندريش، الييوم الجمعة، الرقم القياسي الوطني في 800 متر سباحة حرة، بمركب 5 جويلية، خلال افتتاح البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة، محققا رقما قياسيا جديدا بتوقيت 8دقائق 14ثانية و92 جزء من المئة.

دخل لونيس خندريش، المنتمي للنادي الرياضي لدالي براهيم هذه البطولة بدون مقدمات، أين حطم الرقم القياسي الوطني السابق المقدر بـ 8 د 18 ث و53 ج الذي كان بحوزته، محسّنا رقمه بفارق أربع ثواني، في حين عاد المركز الثاني في السباق لسباح المجمع البرترولي أنيس جاب الله، بتوقيت 8 د 32 ث و74 ج، أما المركز الثالث فكان من نصيب السباح عماد تشوار من نادي عيون الترك بـ 8د 44ثا و 61ج/م.
وعبّر صاحب الرقم القياسي الوطني في سباق 800 م سباحة حرة، لونيس خندريش، عن سعادته عقب هذا الإنجاز، وقال لوكالة الأنباء الجزائرية: "الحمد لله تمكنت من تحطيم الرقم القياسي الوطني الذي سبق وأن حققته قبل أسبوعين في البطولة الولائية"، وتابع: " لم يكن سهلا، لأنني حاولت تحطيم أرقاما قياسية أخرى سيما في إختصاص 200 متر فراشة لكن ذلك لم يكتب لي وهذه المرة وفقت في 800  متر". وختم لونيس بالقول "أشكر كل من ساندني لبلوغ هذا المستوى، وأخص بذلك مدربي  علي منصري وكذا عائلتي التي لطالما شجعتني".

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا