"أبو تريكة" ممنوع في التلفزيون المصري

في تقرير لصحيفة "الوفد" المصرية، كشفت الأخيرة عن إصدار سلطات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" تعليمات سرية غير مكتوبة تقضي بعدم عرض أهداف "أبو تريكة" ومنع أي ظهور له في قنوات التليفزيون المصري بسبب مواقفه السياسية المعلنة، وإصراره على البقاء في دولة قطر، رغم مقاطعة مصر وثلاثي خليجي للدوحة منذ الخامس جوان الماضي، لتتواصل الحملة الشرسة التي يشنها النظام المصري على "نجم العرب" ، حيث سبق ل" السيسي" أن ادرج اسم ابو تريكة ضمن قائمة الارهابيين، وقام بمصادرة ممتلكاته حتى انه غاب عن جنازة والده بسبب خوفه من اعتقاله أثناء دخوله القاهرة . .



