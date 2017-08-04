بالفيديو - محرز يفوز على نجوم "البريميرليغ" ويتوج بطلا للفيفا 2018 !

شارك "محرز" رفقة مواطنه "إسلام سليماني"، إلى جانب العديد من نجوم "البريميرليغ"، في الترويج للنسخة الجديدة من اللعبة الشهيرة "بلاي ستايشن" الخاصة بسنة 2018، أين تم تنظيم بطولة مصغرة بين نجوم الكرة الإنجليزية خلال كأس آسيا للدوري الانجليزي الممتاز التي جرت في هونغ كونغ اليابانية.



وبلغ اللاعب الأسبق لشباب بلوزداد، الدور نصف النهائي، أين تواجه مع مواطنه وزميله محرز، لتعود الغلبة للأخير بنتيجة 4-0 . قبل أن يفوز محرز في المباراة النهائية على لاعب نادي كريستال "بلاص بينتيكي" بنتيجة 3-1

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