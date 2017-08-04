مشاكل منتخب ليبيا قد تلغي مواجهتي الخضر

في تصريحات بثّها التلفزيون الليبي، اشتكى، الدامجة، من الظروف التي يحضر فيها منتخب ليبيا للمحليين، والتي قد تدفعه للّإعتذار عن مواجهة الجزائر بعد ثمانية أيام من الآن، حيث أبرز إمتعاضه من الغيابات الكثيرة التي يشهدها المنتخب، لعدم إلتحاق عدد كبير من اللاعبين بالتربص، إضافة إلى عدم توفر الإمكانيات المادية التي تسمح له بإقامة معسكرات تدريبية.



وقال المدرب الوطني الليبي: "نعاني مشاكل عديدة أبرزها عدم إلتحاق عدد كبير من اللاعبين بتجمع الفريق لحد الآن، وعدم توفر الإمكانيات والظروف المادية لإقامة معسكرات تدريبية"، وأضاف: "هذه الظروف قد تضطرنا إلى الاعتذار عن مباراة المنتخب الودية أمام المغرب، وربما أيضاً مواجهة الجزائر في تصفيات الشان في حال عدم إكتمال حضور اللاعبين".



