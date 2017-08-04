سوسطارة منذ أمس في تركيا.. بن يحيى يبدد الإشاعات وسيديبي يتأخر

بول بوت: «التربص الصيفي أساس الموسم وأتمنى أن يكون ناجحا ونتفادى الإصابات»

شدّ فريق اتحاد العاصمة، صبيحة أمس، رحاله إلى تركيا، من أجل الدخول في تربص تحضيري تحسبا للموسم المقبل، وتنقل أشبال المدرب بول بوت إلى اسطنبول ومنها عبر الحافلة إلى مدينة «أزمير»، وتحديدا إلى فندق «كارتيب»، ويفتقد اتحاد العاصمة في هذا التربص إلى خدمات ستة لاعبين دوليين بسبب التزاماتهم مع المنتخب المحلي، الذي سيلاقي يوم 12 أوت منتخب ليبيا في إطار التصفيات المؤهلة إلى «شان 2018»، ولهذا السبب قرر الطاقم الفني الاستعانة بلاعبين من الرديف، ويتعلق الأمر بكل من مليح، بن حمودة، سمان وبومشرة، إضافة إلى يعيش، فيما سيلتحق بالتربص بحر الأسبوع الحالي اللاعب الشاب بوخنة، حاله حال الوافد الجديد سيديبي الذي غاب عن السفرية بسبب مشكل في التأشيرة وسيكون حاضرا مع البقية يوم الثلاثاء على أقصى تقدير.

هذا وعاد المدافع محمد بن يحيى أخيرا إلى أرض الوطن بعد غياب طويل في فرنسا، وكان المدافع حاضرا في مطار هواري بومدين أين تنقل إلى تركيا ليبدد بذلك كل الشائعات التي تحدثت عن رغبته في الرحيل وتغيير الأجواء هذا الصيف.

هذا ولم يخف المدرب بول بوت حسرته لغياب ستة لاعبين بسبب التزاماتهم مع المنتخب الوطني المحلي، حيث أكد أن التربص الصيفي مرحلة أساسية تحسبا للموسم المقبل، الذي سيكون فيه أصحاب الزي الأحمر والأسود على موعد مع تحديات كثيرة، أبرزها رابطة أبطال إفريقيا، وأوضح في هذا الصدد: «كنا نتمنى وجود كل اللاعبين، لكن للأسف سنفتقد لستة عناصر بسبب تواجدهم مع المنتخب، وهذا الأمر جعلنا نقرر اصطحاب الشبان»، وأضاف: «بالنسبة لي التربص الصيفي أساس الموسم، وخاصة بالنسبة للاتحاد الذي تنتظره تحديات كبيرة في البطولة وفي رابطة أبطال إفريقيا، وأتمنى أن يكون التربص ناجحا وأن ينتهي دون تسجيل إصابات، وسنعمل ما في وسعنا من أجل إنجاحه».