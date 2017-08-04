زطشي يرفض استقبال رئيس تضامن سوف والإدارة تشتكيه للوزير ولد علي

وصف رئيس نادي التضامن السوفي، جعفر بوروبة، الاجتماع الأخير مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالفاشل، بعد تهرب زطشي من مقابلتهم وتوجيههم إلى الأمين العام للاتحادية، الذي أكد لهم عدم تواجده داخل مبنى الاتحادية واكتفى بمهمة نقل مطالبهم إلى زطشي وفقط، خاصة مطلبهم الرئيسي المتعلق بإنصافهم وضمهم إلى القسم الوطني الثاني هواة، ويبقى أنصار الفريق يترقبون عقد اجتماع لللتحادية بولاية قسنطينة في 11 أوت القادم، سيتم من خلاله دراسة إمكانية إنشاء قسم وطني ثاني هواة بالجنوب، وسيجمع أغلب الأندية بالجنوب وهو مطلب رفعه أنصار التضامن وطالبوا الإدارة بإدراجه ضمن مطالبها. وبخصوص الاجتماع، أكد رئيس الفريق جعفر بوروبة، أن بداية زطشي على رأس الاتحادية غير موفقة ولن تنفعه سياسة الهروب من مواجهة مشاكله، والأجدر كان أن يقابل ويقدم تبريرات على فعلته ليست تجاه فريق التضامن فقط، وإنما تجاه أندية الجنوب بشكل عام، وأكد كذلك رئيس نادي التضامن أن الوجهة القادمة سوف تكون نحو وزير الشباب والرياضة، أين سيتم تقديم تظلم له وطلب الإنصاف من «حڤرة الفاف» وعدم احترام أحكام المحكمة الرياضية، بإقرار صعود التضامن السوفي إلى القسم الوطني الثاني هواة.

أنصار الفريق يحضّرون للاحتجاج أمام مقر وزارة الشباب والرياضة غدا

وفي سياق آخر، قرر أنصار التضامن السوفي تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب والرياضة هذا الأحد، قصد المطالبة بإنصاف فريقهم الذي أيدت المحكمة الرياضية صعوده، فيما تلاعبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في النتائج ورفضت تطبيق قرار المحكمة الرياضية، ورفضت صعوده إلى القسم الوطني الثاني هواة، وكان أنصار الفريق قد نظموا وقفة احتجاجية أمام الاتحادية الأحد الماضي، مكنت إدارة النادي من الحصول على لقاء مع الأمين العام للاتحادية، لكن اللقاء وصف بالفاشل بعد هروب زطشي من مقابلتهم، كما وصفه رئيس النادي جعفر بوروبة، وأكد الأنصار عزمهم على الخروج في ثلاث حافلات على غرار ما فعلوه الأسبوع الفارط، ولكن الوجهة هذه المرة نحو وزارة الشباب والرياضة التي سوف تقصدها إدارة النادي من أجل رفع تظلم حول مكيدة الفاف لحرمان فريق التضامن من تأشيرة الصعود.