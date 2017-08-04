حمّار يبحث عن إجازة استثنائية وسابع غياب من الركائز عن تربص تونس!

ماضوي سيواصل الرهان على نساخ أمام هلال شابة غدا

سيواصل مدرب وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، رحلة البحث عن مدافع محوري، بعد فشل الإدارة في استقدام لاعب في هذا المنصب، بعد مغادرة كل من كنيش، عروسي، بوشار وملولي، ويبدو أن ماضوي يفضل مدافعا محوريا يساريا، على شاكلة كنيش، من خلال رهانه منذ الشوط الأول للمواجهة الودية الأولى أمام النجم الساحلي، على الظهير الأيسر شمس الدين نساخ في المحور، والذي سيواصل الرهان عليه خلال المباراة الودية الثانية أمسية الغد أمام هلال شابة، الصاعد الجديد إلى الدرجة الثانية التونسية، وأخذ فكرة دقيقة عن مدى قدرته على التكفل بهذا المنصب. وكانت التشكيلة قد تلقت خسارة مفاجئة أمام النجم الساحلي بثلاثية، أثارت التخوف في محيط الفريق، رغم أن اللقاء ودي والتشكيلة لاتزال في أولى أيام العمل.

حمّار يسعي إلى تأهيل الشاب شيبوط مع الأكابر

كشفت مصادرنا أن الرئيس حمّار يكثف من اتصالاته مع مسؤولي الرابطة الوطنية من أجل تأهيل الظهير الأيسر الشاب شيبوط، الذي أنهى سنه القانوني للآمال من دون أن يتم ضمه في الآجال القانونية إلى تشكيلة الأكابر، وكأول خطوة طلب حمّار من الشاب شيبوط الالتحاق بتدريبات الآمال لضمان جاهزيته إلى غاية إيجاد حل للحصول على إجازة مع الأكابر، ومن ثم ضمان ازدواجية على الجهة اليسرى رفقة المغترب إيبوزدين، وتحويل نساخ إلى المحور.

آيت واعمر يخضع للعلاج وسابع أساسي خارج التحضيرات

يكتفي وسط الميدان المخضرم حمزة آيت واعمر، منذ انطلاق التربص التحضيري، بالخضوع إلى برنامج علاجي، جعله يتواجد بصفة دائمة خارج التدريبات، ليضاف إلى السداسي جحنيط، زيتي، بدران، أمقران وسعيدي والغابوني أوبامبو، مما يجعل التربص الحالي في تونس من دون جدوى وسط هذه الغيابات الكمية والنوعية.

خذايرية يباشر التحضيرات مع الآمال وينتظر تأشيرة السعودية

باشر الحارس المغترب سفيان خذايرية، التدريبات مع تشكيلة الآمال، حيث يخضع إلى العمل بمعدل حصتين يوميا على غرار بقية الشبان، لضمان جاهزيته البدنية خلال هذه الفترة، حيث تتحدث مصادر أن الحارس قد أودع طلب الحصول على تأشيرة دخول الأراضي السعودية من أجل التنقل إلى الرياض للقاء مسؤولي النادي الذي طلب خدماته والتوقيع، حسبما أكدته مصادرنا خاصة أن الحارس خذايرية اتفق على كامل التفاصيل تقريبا.

ناجي ينتظر اتصالا من حمّار وقد يتجه إلى لجنة النزاعات

لايزال المهاجم ناجي ينتظر اتصالا من الرئيس حمّار من أجل الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض والحصول على الإذن وحجز مكان له في الفندق، قبل أن يتوجه إلى مكان التربص وبداية التحضير رفقة زملائه، حيث لازال الطرفان لم يلتقيا وجها لوجه منذ نهاية الموسم، واكتفى الرئيس حمّار بإرسال رسائل عبر مناجيره إلى المهاجم لمطالبته بتخفيض الأجرة الشهرية من دون الحديث إليه مباشرة، وتحدثت مصادر أنه في حالة بقاء الأمور على حالها، خاصة أن حمّار مقبل على الدخول في عطلته السنوية، فإنه من غير المستبعد لجوء المهاجم إلى لجنة النزاعات للحصول على أمواله العالقة وتسريحه، خاصة أنه يترقب عرضا من الكويت وتونس.

حمّار يعين عباسن مدربا لحراس الرديف ويؤجل توقيع عاصيمي

نصّب الرئيس حسان حمّار، مدرب الحراس السابق لتشكيلة الأكابر كمال عباسن، مدربا لحراس أقل من 21 سنة وأقل من 19 سنة، وجاء هذا التعيين تزامنا مع مباشرة عاصيمي العمل مع حراس الأكابر في تربص تونس، ومن دون توقيعه على العقد، حيث من غير المستبعد التراجع عن ضمه بسبب عدم امتلاكه الشهادة المطلوبة التي تؤهله للتواجد في كرسي الاحتياط خلال المباريات.

إصابة أمقران في تربص «الخضر» تقلق ماضوي

سارع المدرب ماضوي إلى الاتصال بالإدارة من أجل طلب استفسارات حول مدى خطورة الإصابة التي اضطرت المهاجم الشاب أمقران إلى مغادرة تربص المنتخب المحلي، حيث تحصلت الإدارة على ضمانات من الطاقم الطبي للمنتخب من أن الإصابة ليست خطيرة. تجدر الإشارة إلى أن أمقران يتواجد رفقة أربعة من زملائه في الوفاق ضمن تربص المنتخب استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي.

الآمال في تربص مغلق بالباز بداية من الغد إلى 18 أوت

يدخل تعداد الآمال غدا الأحد، في تربص مغلق بالمدرسة الرياضية الباز، يدوم 12 يوما، أي إلى غاية يوم 18 من شهر أوت، وتحت إشراف المدرب الجديد فيصل صفيح بمعية المخضرم عباسن وإخضاع اللاعبين إلى عمل مكثف بمعدل حصتين يوميا، إضافة إلى برمجة 4 إلى 5 مواجهات ودية أمام الفرق المتواجدة على مستوى المدرسة وقبل أسبوع عن انطلاق المنافسة الرسمية، التي يدخلها الرديف بشعار الدفاع عن لقب الموسم الفارط.