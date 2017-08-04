ماتا.. سنغير العالم بفكرة جديدة

صرح "ماتا" لموقع ذا "بلايرز تريبيون" على الإنترنت قائلا: "أطرح فكرة أتمنى أن تساعد في تغيير العالم حتى ولو بشكل بسيط".

وأوضح أنه سيتبرع بالمال لمؤسسة خيرية متخصصة، في دعم أغراض إنسانية لكرة القدم حول العالم.

مضيفا : "أناشد الزملاء المحترفين للإانضمام لي في مؤسسة "كومونغول" بإمكاننا تأسيس حركة تستند على القيم المشتركة لتتكامل مع صناعة كرة القدم"، وتابع ايضا "أنا أقود هذه الجهود ولا أريد أن أكون وحيدا".

وبعد زيارته "لمومباي الهندية"عبر ماتا عن دهشته من مستوى الفقر هناك، وقال إنه يطمح على المدى الطويل لأن تساهم كرة القدم بنسبة 1 بالمئة من الإيرادات في أغراض إنسانية.

وتقدر أرباحه ب9.13 مليون دولار سنويا.