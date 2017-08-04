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ماتا.. سنغير العالم بفكرة جديدة

نشر يوم 2017/08/04 1035 0 هواري شالخ ماتا.. سنغير العالم بفكرة جديدة
تعهد خوان ماتا لاعب منتخب إسبانيا وفريق مانشستر يونايتد، بالتبرع بنسبة 1 بالمئة من أرباحه لأعمال الخير، داعيا زملائه من لاعبي كرة القدم للقيام بمثل هذه الأعمال الإنسانية .

 صرح "ماتا" لموقع ذا "بلايرز تريبيون" على الإنترنت قائلا: "أطرح فكرة أتمنى أن تساعد في تغيير العالم حتى ولو بشكل بسيط".

وأوضح أنه سيتبرع بالمال لمؤسسة خيرية متخصصة، في دعم أغراض إنسانية لكرة القدم حول العالم.

 مضيفا : "أناشد الزملاء المحترفين للإانضمام لي في مؤسسة "كومونغول" بإمكاننا تأسيس حركة تستند على القيم المشتركة لتتكامل مع صناعة كرة القدم"، وتابع ايضا "أنا أقود هذه الجهود ولا أريد أن أكون وحيدا".

وبعد زيارته "لمومباي الهندية"عبر ماتا عن دهشته من مستوى الفقر هناك، وقال إنه يطمح على المدى الطويل لأن تساهم كرة القدم بنسبة 1 بالمئة من الإيرادات في أغراض إنسانية.

وتقدر أرباحه ب9.13 مليون دولار سنويا.

 

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