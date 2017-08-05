تنصيب "برشيش" رئيسا للجنة أخلاقيات الرياضة

لال إجتماع اللجنة التنفيذية لـ "الكوا" صباح اليوم السبت بمقر اللجنة الأولمبية ببن عكنون، كشف "برشيش" أنه سيعمل رفقة أعضاء مكتبه على محاربة الفساد في عالم الرياضة الجزائرية وبالأخص الرشوة، مؤكدا في السياق ذاته أنّ ترأسه اللجنة "شرف كبير له".



الرهان الأكبر .. مكافحة الفساد وكبح العنف



قال "برشيش": "شرف كبير لي أن يتم تزكيتي بالإجماع رئيسا للجنة أخلاقيات الرياضة، بكل صراحة لم يكن بامكاني رفض هذا المنصب رغم إنشغالي خاصة بمهنتي كأستاذ في الجامعة، وسنعمل على مكافحة الرشوة بالدرجة الأولى والفساد والحد من ظاهرة العنف التي تتميز بها الرياضة في الجزائر".



ودعا المتحدث ذاته كل من رئيس "الفاف" خير الدين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة "محفوظ قرباج" إلى الحوار والجلوس على الطاولة من أجل وضع حد للمشاكل بينهما خدمة للكرة الجزائرية.



