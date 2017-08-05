محرز: "مصر على الرحيل ولم أتفاوض مع أي ناد"

من خلال شبكة "سكاي سبور نيوز" العالمية، تحدث "محرز" لأول مرة منذ بداية "الميركاتو" الصيفي، عن رغبته في الرحيل من ناديه الإنجليزي، حيث أشاد اللاعب الأفضل في إفريقيا 2016 بـ "روما" المهتمة بخدماته، وبالعرض المقدم، وقال: "روما ناد كبير وأعلم بتقديمه لعرض من أجلي، لكنه رُفض ولايمكنني فعل اي شيىء في هذا الخصوص"، وأضاف: " أتمنى التحدث معهم، ولكن لا يمكنني ذلك دون موافقة ليستر سيتي".



وفي السياق ذاته، إعترف "محرز" مجددا برغبته في تغيير الأجواء، مبقيا احتمال مغادرته الثعالب قائما، خاصة وأن فترة التحويلات الصيفية لازالت مفتوحة: "مسؤولو ليستر سيتي يدركون رغبتي في تغيير الأجواء ويعرفون جيدا ما أريده".



واعترف محرز أنّه لم يتفاوض مع أي ناد، مادام فريقه لم يعطه الضوء الاخضر لذلك، موضحا أنه سيعمل على تقديم كل ما لديه لـ "ليستر" إلى غاية رحيله، وقال في هذا الشأن: "سعيد جدا بوصول عروض واهتمام أندية كبيرة بي، لكن في الوقت الراهن لم أتفاوض مع أي فريق، ولا يزال أمامنا هذا الشهر، وسنرى ماذا سيحدث".



