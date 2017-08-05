رونالدو: "سأعود إلى إنجلترا"

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، المحادثة التي جرت بين النجم البرتغالي والقاضي الذي ترأس محاكمة الأخير الإثنين الماضي في قضية التهرب الضريبي، وكتبت عن "رونالدو" قائلا: "لم يكن لي أي مشاكل في انجلترا.. لهذا أريد العودة إلى إنجلترا"

وأضاف صاحب الكرة الذهبية: "اتذكر عندما وصلت إلى إنجلترا كنت في سن 18، وقالوا لي أن الترتيبات الضريبية في البلاد هي أفضل آلية ممكنة كما هو الحال بالنسبة لللاعبين الآخرين، أما في إسبانيا فدفع المزيد من الأموال لتجلب المزيد من المشاكل".

وبهذا التصريح، يكون "رونالدو" قد أكد الإشاعات التي تم تداولها في القنرة الأخيرة حول رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، بسبب مشاكله مع القضاء الإسباني، وحسب الممتبعين فإن "صارخ ماديرا" قد يعود الى ناديه السابق مانشستر يونايتد الذي تألق فيه بشكل كبير، حتى وإن لم يكن ذلك في الموسم الحالي قد يكون في الموسم المقبل.

وعاد اللاعب البرتغالي إلى تدريبات ناديه اليوم السبت، حسب ما نقلته صحيفة "ماركا"، ليستعد مع رفاقه لمباراة "السوبر" الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، وكان رونالدو قد حصل على عطلة طويلة بعدما شارك مع منتخب بلاده في كاس القارات التي أقيمت في روسيا.



