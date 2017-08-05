"ألكاراز" يطلب من "أوناس" تحضير نفسه لزامبيا

حسب ما كشفت عنه صحيفة "كوريري ديلو سبور" الايطالية، تحدث "ألكاراز" مع "أوناس"، وطالبه بتجهيز نفسه لتسجيل أول ظهور له مع الخضر، خلال الخرجتين المقبلتين للخضر أمام رصاصات زامبيا في الثاني والخامس من الشهر المقبل.



وأضافت تقارير أخرى، أنّ التقني الإسباني كشف لمقربيه أنه تابع لاعب نابولي الجديد بإهتمام، منذ ترسيم إنتقاله الكالتشيو هذا الصيف، وأنه أعجب بإمكانياته، بعد بروزه بشكل لافت في المباريات الودية.



وحسب المصدر ذاته، من المنتظر أن يسجل "أوناس" عودته إلى الميادين بعد الإصابة التي تعرض لها خلال ودية "أتليتيكو مدريد"، وتسجيل أول ظهور رسمي له مع ناديه الجديد بملعب "سان باولي" خلال المواجهة المرتقبة أمام "أو جي سي نيس" الفرنسي في الـ14 أوت الجاري لحساب التصفيات المؤهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



يجدر الذكر أنّ خريج "مدرسة بوردو" الفرنسية، حضر كمدعو في لقاء الجزائر – الكاميرون (1 – 1) في التاسع أكتوبر 2016 في افتتاح تصفيات المونديال الروسي، دون أن يشارك في أي لقاء رسمي .







