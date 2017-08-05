بالفيديو – "ولد علي": "يا روراوة لا تشوّش على زطشي"

في تصريح صحفي بثّه تليفزيون "النهار"، قال "ولد علي": "أطالب بشدّة من روراوة الإبتعاد، وترك زطشي يعمل في هدوء"، علما أنّ "ولد علي" الذي "لعب دورا" في الإطاحة بـ "روراوة" من عرش "دالي ابراهيم" الشتاء الماضي، واظب على مدار الخمسة أشهر المنقضية على إبراز دعمه لـ "زطشي".

وأتت خرجة الوزير أياما بعد الضجة التي أفرزها الظهور الإعلامي الغريب لـ "روراوة " بمصر، حين لم يتحرّج (الحاج) قبل أسبوع عن إبراز "أمنيته" بإقصاء نادي "نصر حسين داي" وتأهل "الأهلي" المصري في البطولة العربية المقامة بالإسكندرية.

التصريح إياه، خلّف زوبعة، سيما وأنّ "مهندس" تأهل الخضر إلى مونديالي 2010 و2014، أدار ظهره لممثل الكرة الجزائرية، ومدربه الوطني السابق "نبيل نغيز"، وهو ما أثار حفيظة الجزائريين.