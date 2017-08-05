سوسطارة تشرع في التحضيرات على علو 1600 متر وبول بوت متفائل

باشر اتحاد العاصمة أمس، يومه الأول من التحضيرات خلال التربص الذي يجرى بالمرتفعات التركية، وتحديدا بمدينة أزميت، وأجرى رفقاء زيماموش في الصبيحة أول حصة تدريبية لهم بحضور كافة اللاعبين الذين كانوا معنيين بالتنقل، تحت إشراف المدرب بول بوت الذي أعجب، حاله حال كل الوفد، بمكان إجراء التربص الذي يقع على علو 1600 متر عن سطح البحر، ووصلت بعثة الاتحاد إلى فندق «كارتيب» بعد رحلة شاقة عبر الحافلة من مدينة اسطنبول، وبعد الانتهاء من إجراءات الحجز خلد اللاعبون مباشرة إلى الراحة للتخلص من عناء السفر، ليكون الموعد صبيحة أمس مع انطلاق العمل الجدي، في انتظار وصول بقية العناصر، ويتعلق الأمر بالوافدين الجديدين سيديبي وبوخنة، إضافة إلى متوسط الميدان محمد بن خماسة الذي دخل قبل أيام في تربص مع المنتخب المحلي، غير أن الناخب الوطني لوكاس ألكاراز أسقط اسمه من القائمة النهائية المعنية بمباراة ليبيا. وشدد مدافع الاتحاد محمد بن يحيى على ضرورة العمل بكل جدية خلال التربص من أجل الاستعداد جيدا وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة، حيث قال عقب وصول البعثة إلى تركيا: «سنبدأ العمل، ولا بد من التحضير بكل جدية لإنجاح التربص ودخول البطولة بقوة ».