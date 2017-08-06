الساورة تتعادل مع «الكاب» وتواجه شبيبة سكيكدة اليوم

اكتفت شبيبة الساورة بالتعادل السلبي في أول خرجة ودية لها خلال تربصها الجاري منذ بداية الأسبوع الماضي بمدينة الخروب، وهذا عشية أول أمس أمام شباب باتنة على أرضية ملعب الشهيد حمداني في الخروب، في مباراة لعبت على ثلاثة أشواط، وسعى المدرب فؤاد بوعلي لمنح الفرصة لجميع اللاعبين بغية الوقوف عن قرب عند إمكانياتهم ومدى تجاوبهم مع العمل الذي خضعوا له منذ بداية التحضيرات.

عمل كبير ينتظر بوعلي في الهجوم

وبالعودة إلى شريط مواجهة أول أمس أمام «الكاب»، فإن أهم ما يمكن استخلاصه هو صلابة الخط الخلفي ووسط الميدان، عكس القاطرة الأمامية التي يبدو أن عملا كبيرا لايزال ينتظر المدرب فؤاد بوعلي فيها، خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي ضيعها المهاجمون.

بوقاسم، بركة، بن قودير وبن شريفة يشعلون المنافسة

وكانت مواجهة أول أمس فرصة للوقوف عند إمكانيات اللاعبين المستقدمين خلال فترة التحويلات الصيفية، حيث برز بشكل ملفت للانتباه كل من الحارس خالد بوقاسم والمدافع المحوري محمد الأمين بركة، إضافة إلى المدافع الأيسر بن شريفة ولاعب الوسط المستقدم من اتحاد بسكرة بن قويدير، حيث أبان هذا الرباعي عن إمكانيات كبيرة جدا، ستجعل المنافسة تشتد وتلتهب أكثر وسط التعداد لكسب ثقة المدرب بوعلي وضمان التواجد في التشكيلة الأساسية مع بداية الموسم الجديد، خاصة مع ركائز الموسم الماضي المطالبين بمضاعفة مجهوداتهم أكثر إن أرادوا الحفاظ على مكانتهم الأساسية في الفريق، ولو أن الأمر يبقى صعبا للغاية في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون الجدد.

ثاني وآخر مواجهة ودية اليوم أمام سكيكدة قبل التنقل إلى المغرب

على صعيد آخر، ومثلما أشرنا إليه في عددنا السابق، سيكون أشبال المدرب فؤاد بوعلي، اليوم، على موعد مع ثاني وآخر خرجة ودية لهم خلال تربص الخروب، أمام شبيبة سكيكدة على أرضية ميدان هذا الأخير، في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، في مباراة سيسعى من خلالها زملاء المتألق بن قويدر لتحقيق الفوز ورفع المعنويات قبل شد الرحال إلى المغرب لمواصلة التحضيرات، الخميس القادم.