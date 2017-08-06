ناجي يوقّع على تخفيض أجرته إلى 160 مليون والإدارة ترفع راتب أمقران إلى 100 مليون

كان مهاجم وفاق سطيف، رشيد ناجي، صبيحة أمس، على موعد مع التوجه إلى مقر النادي، حيث وجد المدير الإداري جرودي في انتظاره، أين رسّم توقيعه على ملحق عقد يؤكد على تخفيض أجرته إلى 160 مليون شهريا، بعد أن كانت الموسم الفارط 260 مليون، وذلك بعد المفاوضات الهاتفية مع الرئيس حمّار ومناجير اللاعب، زيتوني، الذي أقنع موكله بضرورة تخفيض الأجرة، خاصة بعد مشاركاته القليلة في بطولة الموسم الفارط، ليتوجه في الزوال إلى مدينة سوسة التونسية، مكان تربص التعداد، لمباشرة العمل بداية من صبيحة اليوم، حيث سيخضع إلى برنامج خاص تحت إشراف المحضر البدني قبل الاندماج ضمن تدريبات المجموعة والاستعداد تحسبا للموسم القادم، حيث سيحتدم التنافس على مكانة أساسية في الهجوم مع الوجه الجديد بن عياد .

أمقران يوقع على عقد رفع أجرته ويلتحق رفقة ناجي وسعيدي

كما وقع أمقران صبيحة أمس على ملحق تم بموجبه رفع أجرته الشهرية إلى 100 مليون شهريا، بعد أن كانت 60 مليونا، ليكون هو الآخر على موعد مع التوجه إلى مدينة سوسة رفقة زميليه ناجي والمهاجم سعيدي عبر سيارة أجرة. تجدر الإشارة إلى أن المهاجم أمقران كان قد غادر تربص المنتخب المحلي بسبب الإصابة التي جعلت الناخب الوطني ألكازار يعفيه من التربص الثاني رفقة زميله سعيدي.

التعداد ارتفع إلى 21 لاعبا ويريح ماضوي

ارتفع تعداد العناصر التي تجري التربص التحضيري إلى 21 لاعبا، بعد التحاق الثلاثي ناجي، سعيدي والشاب أمقران، وهو ما أراح المدرب ماضوي لبداية التحضير التكتيكي، بعد أن عانى منذ بداية التربص من نقص التعداد، حيث وجد صعوبة في تحديد التشكيلة خلال المباراة الودية الأولى، خاصة أن زيتي، جحنيط، بدران والغابوني أوبامبو يواصلون الغياب عن التربص إلى غاية العودة إلى سطيف، موعد اندماجهم ضمن تدريبات المجموعة والتحضير لمواجهة الجولة الأولى أمام اتحاد الحراش.

حمّار في تونس منذ أمس ويعقد اجتماعا مع اللاعبين

تنقل الرئيس حمّار ليلة أول أمس إلى تونس رفقة عائلته من أجل العطلة، حيث سيقيم بعيدا عن مكان التربص، وقبل ذلك زار التعداد أمس، أين التقى بالمدرب ماضوي وعقد اجتماعا مطولا معه قبل أن يطلب لقاء اللاعبين ولم يطل الرئيس حمّار بقاءه، حيث سيغادر اليوم للدخول في عطلة تدوم عدة أيام قبل العودة لمزاولة نشاطه بعد نهاية التربص، حيث ستكون مصادر التمويل والبحث عن عقود تمويلية أكبر هاجس ينتظره.

آيت واعمر يندمج في التدريبات بطلب من ماضوي

طلب المدرب ماضوي من وسط الميدان حمزة آيت واعمر الإسراع في الالتحاق بتدريبات المجموعة، بعد ظهور بوادر تعافيه من الآلام التي قال اللاعب إنه يشكو منها على مستوى الركبة، حيث أكدت مصادر أن ماضوي تحدث مطولا إلى اللاعب وطالبه باستغلال فرصة التربص من أجل التحضير الجيد، ليكون اللاعب منذ أمس على موعد مع العودة والاندماج مع بقية زملائه.