ركلات الجزاء تمنح السوبر الألماني للبايرن أمام الغريم دورتموند

تمكن نادى بايرن ميونيخ من الفوز ببطولة السوبر الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على فريق بروسيا دورتمموند بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

وتقدم فريق بـروسيا دورتموند بهدف للاعب "كريستيان بوليسيتش" في الدقيقة 13 وعدل النتيجة "روبرت ليفاندوفيسكى" لبايرن في الدقيقة 19.

وفى الشوط الثاني، سجل "بيير أوباميانغ" الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 71، لكن بايرن تمكن من العودة في الدقيقة 87 عن طريق "جوشوا كيميش".

وتمكن بايرن عند الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية من حسم اللقاء لصالحه، ليفوز بالسوبر الألماني للمرة السادسة في تاريخه.