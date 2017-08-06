فينورد يتوج بكأس السوبر الهولندي

فاز نادي "فينورد" بطل الدوري الهولندي الأول لكرة القدم الموسم الماضي -امس السبت بكأس السوبر المحلي، بعدما تغلب على ضيفه "فيتيس رنهم"، بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وأقيمت المباراة التي تحمل اسم "درع يوهان كرويف" على ملعب "فينورد"، حيث تقدم لاعب الوسط "ينس تورنسترا"، لأصحاب الأرض في بداية اللقاء في الدقيقة السابعة، إلا أن أبطال الكأس الموسم الماضي تعادل من ركلة الجزاء عبر المدافع "أليكسندر بوتنر" في الدقيقة 58، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

لجأ الفريقان لركلات الترجيحية ليحسم لقب السوبر في النهاية لفريق "فينورد" بنتيجة (4-2).

وبذلك، يحصد "فينورد" لقبه الثالث في "السوبر" من أصل 9 نهائيات خاضها، ولكنه لا يزال بعيدا عن أكبر عدد للتتويجات بالسوبر الهولندي، الذي يحمل رقمه القياسي نادي "أيندهوفن"، (11 مرة من أصل 16)، بينما كان هذا هو النهائي الأول لفريق "فيتيس".