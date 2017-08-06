أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

"سيديبي" قد يضيّع تربص سوسطارة "التركي" بسبب التأشيرة

نشر يوم 2017/08/06 724 0 يونس رزيق "سيديبي" قد يضيّع تربص سوسطارة "التركي" بسبب التأشيرة
فشل المالي "صومايلا سيديبي" آخر مستقدمي نادي "إتحاد العاصمة" لكرة القدم، في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية والإلتحاق برفاقه الجدد، المتواجدين بمدينة "أزميت" منذ الجمعة الماضي

واجه اللاعبون الأفارقة، صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي "التركية "، وهو المشكل نفسه الذي يعانيه "سيديبي" الذي إلتحق بــ "سوسطارة" خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.
هذا ومن المنتظر أن يلتحق "محمد بن خماسة " أمسية اليوم بزملائه، بعد تسريحه من طرف مدرب منتخب المحليين "لوكاس ألكاراز"، بالإضافة إلى اللاعب "مليح" الذي نال إعجاب الطاقم الفني خلال المباراة التطبيقية بعد تسجيله ثلاثية كاملة، وهو الذي خضع إلى التجارب قادما من فريق إتحاد الشراقة "قاوش".

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا