"سيديبي" قد يضيّع تربص سوسطارة "التركي" بسبب التأشيرة

واجه اللاعبون الأفارقة، صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي "التركية "، وهو المشكل نفسه الذي يعانيه "سيديبي" الذي إلتحق بــ "سوسطارة" خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

هذا ومن المنتظر أن يلتحق "محمد بن خماسة " أمسية اليوم بزملائه، بعد تسريحه من طرف مدرب منتخب المحليين "لوكاس ألكاراز"، بالإضافة إلى اللاعب "مليح" الذي نال إعجاب الطاقم الفني خلال المباراة التطبيقية بعد تسجيله ثلاثية كاملة، وهو الذي خضع إلى التجارب قادما من فريق إتحاد الشراقة "قاوش".