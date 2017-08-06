رئيس مونبولي: "لم نتفق مع بيتيس حول بودبوز"

في تصريحات بثتها قناة "كنال +" الفرنسية، عاد "نيكولان" للحديث عن إتمام صفقة إنتقال بودبوز للفريق الأندلسي، مؤكدا أنّ اللاعب أجرى الفحوص الطبية أمس السبت، وقال: "رياض أجرى الفحوصات الطبية ببرشلونة، لكننا لم نتوصل إلى إتفاق نهائي مع مسؤولي بيتيس، علينا التحدث من جديد لايجاد أرضية اتفاق تسمح بإتمام هذه الصفقة".

يجدر الذكر، أنّ "بودبوز" حصل على موافقة الفريق الفرنسي البرتقالي للرحيل خلال "الميركاتو" الصيفي الجاري، في انتظار الإتفاق على التفاصيل الأخيرة، التي ستسمح لصاحب اليسرى السحرية، بمجاورة مواطنه عيسى ماندي في نادي بيتيس اشبيلية الإسباني.