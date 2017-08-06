"بوغبا": "الإسلام يلهمني، والله أثّر إيجابا على حياتي"

ردا على أسئلة متابعيه عبر حسابه الشخصي في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، أوعز لاعب نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي، بشأن الدين الإسلامي: "الدين الإسلامي له الأثر الأكبر في كل حياتي، وليس فقط في المباريات،



إنّ الإسلام يلهمني ويدفعني لتقديم الأفضل كل يوم".



وشدّد لاعب "الديكة" الفرنسية، على أنّ "الله عز وجل" له التأثير الإيجابي الأكبر في حياته، ردا على سؤال أحد متابعيه الذي سأله عن صاحب التأثير الأكبر في حياته، وأوضح "بوغبا" أن أداءه مناسك خلال شهر رمضان المعظم بعد نهاية الموسم الماضي، يعتبر من أفضل اللحظات في حياته.



ورفض اللاعب السابق لـ "جوفنتوس" الإيطالي، دعوة أحد المتابعين على (تويتر) الذي دعاه إلى احتساء الخمر معه بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده، وردّ عليه قائلا: "أنا لا أشرب الخمر صديقي، ولكن عيد ميلاد سعيد".



