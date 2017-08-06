فضيحة أخلاقية لنجم مانشستر سيتي "سترلينغ"!

نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فضيحة الدولي الإنجليزي بعدما فضحته فتاة ليل، كان قد تعرف عليها خلال فترة تواجد "الستيزان" في تربص بلوس أنجلوس منذ أكثر من أسبوع، حيث التقى بها في إحدى الملاهي الليلية.



ووصفت فتاة الليل التي تشبه إلى حد كبير نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارديشيان"، اللاعب الجمايكي المولد، بالرجل البخيل جدا، رغم أنه يتقاضى 180 ألف جنيه استرليني في الأسبوع مع نادي "الأثرياء".



ونقلت الصحيفة الانجليزية تصريحات الفتاة التي أكدت محاولة إستغلالها، كما كشفت أنه كان في حالة متقدمة من "السكر".



ويواجه لاعب "السيتي" عقوبة السجن، لو تتقدم فناة الليل بشكوى ضده، حيث يدين القانون الأمريكي إقامة علاقات مقابل الأموال، وحسب ذات الصحيفة فإن الفتاة الأمريكية تملك كل الأدلة ضده عبر هاتفها النقال، كونهما كانا يتواصلان عبر تطبيق "الواتساب