أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

يد الخضر لأقل من 19 سنة دون مدرب في مونديال جورجيا !!

نشر يوم 2017/08/06 65 0 كريم.تيغرمت يد الخضر لأقل من 19 سنة دون مدرب في مونديال جورجيا !!
يتواجد منتخب الجزائر لكرة اليد ذكور أقل من 19 عاما دون مدرب، بعد إعلان الناخب الوطني "عبد الكريم بشكور"، انسحابه قبل يومين من بداية مونديال كرة اليد، المقرر بعد غد الثلاثاء بمدينة "تبيليسي" بجورجيا.

قرّر "بشكور"، مغادرة العارضة الفنية الجمعة المنصرم، بسبب خلافات مع مساعده "داود عمر"، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، ورغم المحاولات العديدة لإقناعه، للعدول عن قراره، إلا أنه رفض وظل متمسكا بقراره، ما دفع بالمسؤولين لتعيين المدير الفني الوطني للإتحادية الجزائرية لكرة اليد، فاروق دهيلي، بديلا له خلال هذه السفرية.

هذه المستجدات ستصعّب دون شك من مهمة المنتخب الوطني لكرة اليد أقل من 19 عاما، والذي تعلق عليه آمال كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة العالمية.

وسيخوض المنتخب الوطني لكرة اليد أقل من 19 عاما، غمار البطولة العالمية ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم منتخب البلد المنظم، إضافة إلى منتخبات ألمانيا، إيسلندا، الشيلي واليابان.

     

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا