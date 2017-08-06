يد الخضر لأقل من 19 سنة دون مدرب في مونديال جورجيا !!

قرّر "بشكور"، مغادرة العارضة الفنية الجمعة المنصرم، بسبب خلافات مع مساعده "داود عمر"، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، ورغم المحاولات العديدة لإقناعه، للعدول عن قراره، إلا أنه رفض وظل متمسكا بقراره، ما دفع بالمسؤولين لتعيين المدير الفني الوطني للإتحادية الجزائرية لكرة اليد، فاروق دهيلي، بديلا له خلال هذه السفرية.



هذه المستجدات ستصعّب دون شك من مهمة المنتخب الوطني لكرة اليد أقل من 19 عاما، والذي تعلق عليه آمال كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة العالمية.



وسيخوض المنتخب الوطني لكرة اليد أقل من 19 عاما، غمار البطولة العالمية ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم منتخب البلد المنظم، إضافة إلى منتخبات ألمانيا، إيسلندا، الشيلي واليابان.







