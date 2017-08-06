حجز 130 حاوية يجمّد استكمال ملعب تيزي وزو

تفيد المعطيات أنّ الحاويات المذكورة هي للشركة التركية للبناء "MAPA "، المكلّفة ببناء الملعب الجديد لعاصمة "جرجرة" (يتسّع لخمسين ألف متفرج)، وأتى احتجاز الحاويات المذكورة ليعقّد وضع المشروع الذي يعرف تأخرا في الأشغال، واحتباسا منذ مطلع جوان الماضي.

وكان ينتظر وصول الحاويات المذكورة إلى تيزي وزو، لتسريع وتيرة الإنجاز، إلاّ أنّ استمرار تحفّظ مصالح الرقابة على الحاويات المذكورة، سيعني إهدار المزيد من الوقت وتكبّد مشروع الملعب الذي طال انتظاره لتأخرات إضافية.

ومن المنتظر أن يسلّم ملعب "تيزي وزو" الجديد مطلع السنة المقبلة، إلاّ أنّ ما يجري سيفرز عدم الوفاء بالموعد المحدد (جانفي 2018)، ما يعني أنّ ملعب "الكناري" لن يكون جاهزا في حال احتضنت الجزائر كأس أمم إفريقيا 2019، طبعا في حال سحبها من الكاميرون.