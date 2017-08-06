رئيس الكاف: "الكاميرون غير جاهز لإحتضان كان 2019"

عبّر خليفة الكاميروني عيسى حياتو على راس "الكاف"، عن غضبه اتجاه الكاميرون الذي لم يجهز مرافقه لاحتضان "كان 2019" حسب ما نقلته وسائل الإعلام البوركينابية اليوم الأحد، على هامش زيارة الملغاشي أحمد أحمد إلى بوركينا فاسو بدعوة من رئيس البلاد "كابوري".



وحسب المصدر ذاته، قال رئيس "الكاف": "الكاميرون غير مستعد لتنظيم كأس افريقيا، خصوصا بعدما تم المصادقة على رفع عدد المنتخبات المشاركة الى 24 منتخبا، وعدد الملاعب التي يجب أن تتوفر تكون من 4 إلى 6 ملاعب"، واكد أيضا أن الكاميرون غير جاهز حتى بمشاركة 4 منتخبات فقط.



وأضاف أحمد أحمد، أنّ الأمر لايتعلق بموقف سياسي، ولكن المؤشرات الميدانية تؤكد أن البلاد غير مستعد حتى وإن كانت عدد المنتخبات المشاركة 4 فقط.



وأوضح المتحدث أن ستة بلدان عبرت عن استعدادها لتعويض الكاميرون في حال سحب منها شرف تنظيم "الكان في 2019"، ومن المنتظر أن ترسل الكاف لجنة معاينة إلى الكاميرون لمتابعة مدى تقدمه في تجهيز المنشآت في سبتمبر المقبل قبل اتخاذ القرار النهائي.

وعبّرت الجزائر عن استعدادها لتعويض الكاميرون واحتضان الكاس الافريقية، على لسان وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، وينافسها المغرب.



